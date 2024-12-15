Хакан Фидан: Турция не участвовала в свержении Асада

Турция не участвовала в операции, которая привела к падению Асада. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

"Турция не была частью такого процесса. После начала операции "Хайят Тахрир аш-Шам" и другими оппозиционными группами мы приложили интенсивные усилия, чтобы она была проведена наиболее бескровным, беспроблемным способом, но мы не объединялись до этого с какой-либо страной либо группой, не участвовали в таком планировании", - приводит слова министра газета Ekonomim.