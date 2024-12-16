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Турки выдворили иранскую армию

Власти Ирана задумались о казни Нетаньяху

11:10 2159

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал юридически возможной казнь Нетаньяху.

Он заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля за предполагаемые военные преступления является юридически возможным. Об этом заявил телеканал PressTV со ссылкой на официальный сайт верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Мы должны попытаться понять, возможно ли сформировать суд, состоящий из двух или трех стран-единомышленниц, которые поддерживают палестинский народ. В рамках этого суда можно будет выносить подобные решения, - подчеркнул Гарибабади. - На мой взгляд, в этом нет ничего невозможного. Это возможно, если приложить усилия".

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