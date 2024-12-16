Сирии предрекли гражданскую войну
11:25 2224
Гражданская война может начаться в Сирии после падения режима Асада, пишет The Washington Post.
По данным издания, попытка курдов объявить независимость в Сирии встретит решительное противодействие со стороны новых сирийских властей и «может затянуть Турцию еще глубже в [проблемы] Сирии и заманить в ловушку американские войска», которые развернуты на северо-востоке страны. По мнению издания, сохраняются риски раскола сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США в дела Сирии.
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