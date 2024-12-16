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Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Иранских военных из Сирии прогнали, но дипломатам разрешат работать

11:43 1024

Новые власти Сирии готовы предоставить Ирану возможность возобновить работу посольства в Дамаске.

"Мы разговариваем о том, чтобы наше консульство вернулось, и мы незамедлительно приступили к нашей деятельности", - заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.

По его словам, было логично уехать на 2-3 дня в Бейрут во избежание проблем.

"Надеемся, что посольство в Сирии вскоре начнет работать", — добавил Акбари.

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