ВСУ показали фото погибших в Курской области, среди них солдаты Северной Кореи

Украинские военные обнародовали фото и видео погибших российских солдат после недавних штурмов в Курской области, среди них, как утверждается, есть и военнослужащие КНДР. Об этом пишет проект Украинской службы «Радио Свобода» «Схемы».

В распоряжении редакции есть снимки, предоставленные источниками в ВСУ с курского направления. На кадрах, которые журналисты не могут проверить независимо, видны несколько десятков тел на фоне разбитой техники.

Источники «Схем» среди украинских военных утверждают, что среди погибших есть солдаты из Северной Кореи, действовавшие в сводных подразделениях армии России.

О потерях армии России в штурмах 14 декабря пишет также военный ВСУ с позывным Мадьяр.

Российский военный эксперт Ян Матвеев ранее опубликовал в телеграм-канале фотографию, на которой якобы изображены солдаты из Северной Кореи вместе с бойцами 810-й бригады морской пехоты ВМФ России в Курской области.

О первых боевых столкновениях между украинскими и северокорейскими военными в Курской области 5 ноября сообщили источники издания Financial Times и «Суспильне» в спецслужбах. 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале применения северокорейских войск в штурмах против украинских сил в Курской области.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, военные из КНДР за последнее время потеряли около 200 человек «в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск».