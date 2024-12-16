Евросоюз устанавливает контакты с новыми властями Сирии
12:07 552
Евросоюз начинает дипломатические контакты с новыми властями Сирии.
"Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии", - заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
По ее словам, главы МИД ЕС обсудят "как и на каком уровне" ЕС будет взаимодействовать с новыми властями Сирии и что ЕС может им предложить, если "они будут двигаться в правильном направлении".
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