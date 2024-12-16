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Евросоюз устанавливает контакты с новыми властями Сирии

12:07 552

Евросоюз начинает дипломатические контакты с новыми властями Сирии.

"Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии", - заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

По ее словам, главы МИД ЕС обсудят "как и на каком уровне" ЕС будет взаимодействовать с новыми властями Сирии и что ЕС может им предложить, если "они будут двигаться в правильном направлении".

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