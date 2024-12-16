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Принят госбюджет Азербайджана на 2025 год

12:09 1944

Милли Меджлис принял законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» в третьем чтении.

Законопроект обсуждался на проходящем 16 декабря пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, принятому Милли Меджлисом в первом и втором чтении, доходы госбюджета в 2025 году составили 38 миллиардов 316 миллионов манатов, расходы - 41 миллиард 367,6 миллиона манатов. Согласно проекту, обсужденному в третьем чтении в парламенте, в 2025 году доходы госбюджета составят 38 миллиардов 356 миллионов манатов, расходы - 41 миллиард 407,6 миллиона манатов.

Прогнозируемые доходы и расходы госбюджета увеличены на 40 миллионов манатов.

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