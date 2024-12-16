Экстремистская группа планировала захват таможни в Азербайджане

Разоблачена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана, в результате проведенных СГБ комплексных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что граждане Азербайджана Шахмуров Фахраддин, Мурадов Джалал, Бабаев Кямран и другие создали преступную группировку с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений против конституционного строя Азербайджанской Республики, готовились к совершению диверсий против государственных структур, организовывая тайные встречи и различные закрытые группы в социальных сетях.

Было установлено, что на тайном собрании с участием иностранного гражданина было заявлено о разработке флага преступного сообщества, подготовлен план и условия совершения будущих преступлений, которые были представлены выбранному руководителем ОПГ Фахраддину Шахмурову.

С целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности страны Фахраддин Шахмуров совместно с другими членами преступной группировки подготовил диверсионный план по захвату таможенного поста на государственной границе Азербайджана, взятию в заложники сотрудников ГТК и других лиц, несущих там службу для выдвижения требований преступного сообщества. В результате принятых мер планируемые преступные деяния были предотвращены.

Фахраддину Шахмурову, Джалалу Мурадову и Кямрану Бабаеву предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные лица также привлечены к следствию.