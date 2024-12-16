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Американцы поставили Тайваню много танков

12:41 687

США поставили Тайваню первую партию из 38 танков Abrams модификации M1A2T. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство.

Первоначально поставка боевых машин была запланирована на середину 2024 года, однако ее сдвинули на более поздний срок. Тайбэй получит еще 42 американских танка в 2025 году, а последнюю партию из 28 боевых машин - в 2026 году.

Продажа 108 танков Abrams M1A2T Тайваню за $2,2 млрд была одобрена Госдепартаментом США в 2019 году. M1A2T - это модернизированная в соответствии с запросами Тайваня модификация основного боевого танка M1A2 версии SEPv2 (System Enhancement Package version 2). В настоящее время танковый парк Тайваня составляет 1 тыс. боевых машин, в основном устаревших типов.

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