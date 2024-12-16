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Судно с гражданами Азербайджана просит о помощи

12:49 1765

Судно турецкого судовладельца, на котором находятся 13 человек из Азербайджана и Турции, оказалось в бедственном положении в Керченском проливе: они не могут выйти в море, при этом вода и продовольствие заканчиваются. Об этом ТАСС сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

"Обратился экипаж судна Lady Fortune, которое принадлежит турецкому судовладельцу, ходит под флагом Сьерра-Леоне. Несколько дней назад они вышли из Керчи, должны были направиться в Турцию. Однако на данный момент это оказалось невозможно - вода практически закончилась, продовольствие также на исходе, при этом ситуация усугубляется техническим состоянием судна, сложными погодными условиями и тем, что их работодатель оказался недобросовестным: уже шесть месяцев им не платят зарплату", - рассказала представитель профсоюза.

Она уточнила, что на борту находятся 13 человек: один член экипажа является гражданином Турции, другие - граждане Азербайджана.

"Сейчас они находятся в Керченском проливе, подали сигнал бедствия, но он связан не с непогодой, а именно с тем, что они голодают. Так как экипаж не может связаться с международным профсоюзом моряков, они обратились в РПСМ", - пояснила собеседница агентства.

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