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Мошенница Рустамова помирилась с потерпевшими

Инара Рафикгызы
12:53 1484

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу учредителя и директора детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамовой, обвиняемой в крупном мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Лейлы-Аскеровой-Мамедовой были уточнены анкетные данные обвиняемой. Прокурор предложил передать уголовное дело на судебное разбирательство. Потерпевшие не возражали. Также потерпевшие донесли до сведения суда, что помирились с обвиняемой Рустамовой.

В итоге было принято решение передать дело на судебное разбирательство.

От действий Рустамовой пострадали 132 человека и Государственный фонд социальной защиты.

Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием, решением суда в отношении Рустамовой была избрана мера пресечения в виде ареста.

Недавно Рустамова решением Бакинского апелляционного суда была выпущена под домашний арест. Деятельность возглавляемого ею детсада Moon Kids приостановлена.

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