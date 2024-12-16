В Баку судят банду за похищение людей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу членов группировки, обвиняемой в похищении людей, – Ровшана Эюбова, Тунджая Иманова, Фамиля Гаджиханова и Вели Велиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Ровшан Эюбов вошел в сговор с группой лиц с намерением похитить жителя столицы Балакарима Умудова.

Инцидент произошел 24 декабря прошлого года. Чтобы похитить Умудова, участники банды прибыли к поликлинике №19 поселка Локбатан Гарадагского района. Мужчину насильно усадили в автомобиль BMW, а затем отвезли в безлюдное место в поселке Гобу, нанесли телесные повреждения и держали в подвале.

Подсудимым предъявлено обвинение по статье 144.2.3 (похищение человека) УК Азербайджана. Свою вину они не признали.

Суд продолжится 13 января.