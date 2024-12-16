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Турки выдворили иранскую армию
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Турки выдворили иранскую армию

Удар по школе спецназа в Грозном нанес спортивный самолет

Forbes
13:15 1181

Российскую базу ОМОН в Чечне атаковал дальнобойный беспилотник, модифицировавшийся из украинского спортивного самолета «Аэропракт А-22», пишет издание Forbes.

Утверждается, что украинская разведка с начала 2024 года переделывает эти самолеты в беспилотники, оснащенные системами дистанционного управления, дополнительными топливными баками и взрывными зарядами. Дрон имеет дальность полета до 1300 километров и стоит около 90 тыс. долларов.

Ранее эти беспилотники были использованы для атак на такие цели, как фабрика беспилотников, ракетный исследовательский центр и военно-морская база.

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