Премьер-министр Али Асадов отчитался перед парламентом

«20 сентября отмечалось 30-летие заключения «Контракта века» - фундамента нефтяной стратегии, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев... Сегодня этот стратегический курс искусно и решительно продолжается президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с современными вызовами, обеспечив развитие Азербайджана, наращивание экономической мощи и политического авторитета, рост благосостояния народа», - сказал А.Асадов.

Вначале своего выступления премьер-министр указал на важные для Азербайджана события, произошедшие в этом году. Впервые в истории независимости Азербайджана на всей его суверенной территории 7 февраля состоялись внеочередные выборы президента, 1 сентября - внеочередные выборы в Милли Меджлис VII созыва.

Премьер-министр подчеркнул, что один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как «Страна чистой окружающей среды и зеленого роста». Неслучайно 2024 год распоряжением президента был объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира». Али Асадов отметил и проведение в Азербайджане на высоком уровне COP29 - одного из важных и масштабных международных мероприятий в мире.

Говоря об экономическом росте в Азербайджане, Али Асадов указал, что за 11 месяцев он составил 4,1 процента, в том числе объем ненефтяного сектора вырос на 6,4 процента. Премьер-министр отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 72 миллиарда долларов, прямой внешний долг составляет всего 7,3 процента ВВП.

Али Асадов сказал, что поддержание баланса на валютном рынке в условиях профицита платежного баланса, укрепление номинального эффективного курса маната и его снижающее влияние на цены импорта обусловили сохранение инфляции на низком уровне.

«Антиинфляционным мерам способствовала и реализация соответствующего Плана мероприятий, одобренного правительством.

Традиционно увеличение военной мощи является нашим приоритетом номер один. В государственном бюджете следующего года расходы на оборону и национальную безопасность составят 20,6 процента от общих расходов бюджета - 8,6 миллиарда манатов», - подчеркнул А.Асадов.

В 2025 году одним из основных направлений бюджетных расходов станет социальная защита и социальное обеспечение населения. Внимание и забота о семьях шехидов и ветеранов будут оставаться в числе приоритетов государственной политики, сказал премьер-министр. Он сообщил, что в целом расходы социальной направленности по всем направлениям превышают 40 процентов расходов государственного бюджета. В 2025 году новое повышение минимальной заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат охватит около 3 миллионов граждан. 4 пакета социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, охватили 4 миллиона граждан и составили 7 миллиардов манатов.

Премьер отметил, что начиная с 2020 года и в 2025 году на восстановительно-созидательные работы из государственного бюджета в целом выделено около 22 миллиардов манатов. В том числе на 2025 год выделено 4 миллиарда манатов. Он отметил, что в рамках программы «Великое возвращение» успешно осуществляется процесс переселения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. На сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей - 9 306 человек.

Премьер-министр также сказал, что на освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов общей протяженностью 3 200 км, из которых 1 275 км относятся к дорогам местного значения. «С 2021 года и по сегодняшний день в Азербайджане заново построены и отремонтированы автомобильные дороги протяженностью свыше 2 700 км, из которых 1 430 км - дороги местного значения», - сказал Али Асадов.

Он отметил, что в капитальном ремонте нуждаются в целом 10% учебных заведений в Азербайджане.

Говоря о созданном указом президента Ильхама Алиева Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге, премьер-министр отметил, что холдинг будет способствовать совершенствованию работы государственных предприятий в сфере транспорта и коммуникаций. Создание холдинга также посодействует улучшению управления государственных компаний в сфере транспорта и коммуникаций.