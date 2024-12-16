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Кремль об «убитых» в Курской области северокорейцах

13:48 596

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Курской области якобы погибли военнослужащие из КНДР, передает Интерфакс.

«Это вопрос к Минобороны», — цитирует Пескова агентство.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) ранее в понедельник заявило, что подразделения северокорейских военных в Курской области доукомплектовываются после потерь, понесенных во время штурмовых действий. ГУР утверждает, что в субботу и воскресенье в районе трех сел «подразделения армии КНДР понесли значительные потери» ― речь якобы идет о 30 солдатах «убитыми и ранеными».

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