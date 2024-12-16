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Наркозавод на вилле клана Асада

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13:56 3373

В Сирии выявлена незаконная фабрика по производству наркотиков, расположенная на вилле, которая, как установлено, принадлежала брату свергнутого Башара Асада - Махиру Асаду.

Как сообщает «Анадолу», на вилле в Димесе обнаружены десятки бочек с сырьем и обрудование для производства наркотиков.

Источники агентства утверждают, что оборудование для производства наркотиков на вилле принадлежит фармацевтической компании.

Торговля наркотиками была одним из крупнейших источников дохода для свергнутого режима Башара Асада, принося миллиардные доходы. Наркотическая сеть, возглавляемая братом Асада, широко использовала Ливан как транзитную точку для поставок наркотиков в другие страны региона и за его пределы, отмечает агентство.

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