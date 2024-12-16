Россия выводит из Сирии сотни военных

По его словам, солдаты размещались в штабе четвертой дивизии армии Сирии в Кудсае, пригороде Дамаска. Также Дамаск покинули российские военные, которые находились в посольстве РФ. Камаль Лабабиди заявил, что идут переговоры об эвакуации других российских военнослужащих по всей стране.

Власти России за последние несколько дней эвакуировали из района Дамаска не менее 400 солдат по согласованию с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил британской газете Financial Times представитель группировки Камаль Лабабиди.

Российские военные встречались с представителями ХТШ в штабе группировки в отеле Four Seasons в Дамаске, чтобы договориться о безопасном проходе конвоя, рассказал Лабабиди, который участвовал в переговорах. По его словам, представители России приезжали «только для координации действий по отступлению баз».

Лабабиди заявил, что российские военные покинули Дамаск и по суше отправились на авиабазу Хмеймим, откуда солдат на самолетах отправили в Россию. Financial Times получила видеозапись, на которой видно, как Дамаск покидает колонна из почти 100 машин с российскими флагами, среди них замечены бронемашины, тягачи, топливозаправщики и передвижные медицинские комплексы. Лабабиди отметил, что Россия не проводит эвакуацию с авиабазы Хмеймим, а только перебрасывает туда военных с других баз.

По его словам, Россия не собирается закрывать свое посольство в Дамаске, но неназванный российский чиновник сказал ему, что дипломатическая деятельность в Сирии будет сокращена. МИД России сообщил 15 декабря, что вывез из Сирии часть персонала своей дипломатической миссии в Дамаске, а также сотрудников дипмиссий Беларуси, КНДР. В МИД отметили, что посольство России в Дамаске продолжает работу.

Reuters сообщило 15 декабря со ссылкой на сирийских чиновников, что Россия отводит военных и тяжелую технику с линии фронта на севере Сирии, а также с постов в Алавитских горах, но не собирается покидать две свои главные базы в стране — авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе. По данным Reuters, Россия отправляет в Москву некоторое оборудование и высокопоставленных офицеров армии Башара Асада. Российский источник агентства заявил, что переговоры с новыми руководителями Сирии продолжаются и Россия не выводит свои базы.

Ранее российские военные колонны уехали с базы в Камышлы в Курдистане на северо-востоке Сирии.