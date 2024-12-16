Любимый британский магазин игрушек The Entertainer отметил 10-летие в Азербайджане грандиозным праздником

В Баку состоялось незабываемое праздничное мероприятие в честь 10-летия работы магазина игрушек The Entertainer. Популярный британский бренд уже 10 лет радует детей и их семьи в Азербайджане.

The Entertainer является крупнейшим магазином игрушек, который предлагает лицензированные и всемирно известные бренды, такие как Barbie, LEGO, Hot Wheels, Marvel, L.O.L. Surprise!, NERF, Play-Doh, Addo и многие другие. В сети магазинов игрушек представлен широкий выбор игрушек на любой вкус и бюджет.

Мероприятие, наполненное самыми увлекательными развлечениями для детей, стало праздником для семей. От самых маленьких гостей до родителей — все провели время весело и с удовольствием. В программе были игры и конкурсы с подарками для победителей, выступление DJ, фотозона для селфи, сладкая вата с любимыми персонажами, невероятное шоу воздушных шаров и face art.

The Entertainer — уже 10 лет ваш адрес радости и веселья в Азербайджане!