Украина хочет гарантий от США, но Трамп их не даст

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли согласится предоставить Украине гарантии безопасности. А Киев не будет считать надежной любую коалицию без участия американцев, пишет американский оборонный эксперт Райан Менон в колонке для The New York Times.

Трамп, по его мнению, "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом". Также Менон считает нереалистичным прием Киева в НАТО.

По мнению автора, Штаты будут постепенно переключать внимание с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Поэтому Европе придется нести большую часть бремени по своей обороне, и, возможно, даже основную ответственность за защиту Украины.

Но отсутствие консенсуса по вводу миротворцев показывает, что пока решения по Украине у Европы нет.