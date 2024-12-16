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Украина хочет гарантий от США, но Трамп их не даст

The New York Times
14:29 1176

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли согласится предоставить Украине гарантии безопасности. А Киев не будет считать надежной любую коалицию без участия американцев, пишет американский оборонный эксперт Райан Менон в колонке для The New York Times.

Трамп, по его мнению, "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом". Также Менон считает нереалистичным прием Киева в НАТО.

По мнению автора, Штаты будут постепенно переключать внимание с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Поэтому Европе придется нести большую часть бремени по своей обороне, и, возможно, даже основную ответственность за защиту Украины.

Но отсутствие консенсуса по вводу миротворцев показывает, что пока решения по Украине у Европы нет.

Профессор делает вывод, что "наиболее достижимым" итогом войны может стать "вооруженный нейтралитет" Украины.

При таком варианте Россия пообещает больше не нападать на Украину, а Украина откажется от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории. Это сделает Украину "более уязвимой" по сравнению с другими вариантами, но "значительные успехи России на поле боя означают, что Путин сможет заключить жесткую сделку".

При этом Киев, как считает автор, должен будет отклонить на переговорах требование Москвы по ограничению размера ВСУ. А европейские страны должны будут увеличить обучение украинских войск и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Украина продемонстрировала, что она грозный противник, и если ее опытную, проверенную в боях армию можно сделать сильнее и лучше оснастить, России придется считаться с гораздо более сильным противником", - считает Менон.

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