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Новые санкции против России: уже 15-й пакет

14:37 1355

Совет Евросоюза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за вторжения в Украину, сообщается на сайте Совета ЕС 16 декабря.

«Меры призваны решить проблему обхода санкций ЕС и нацелены на теневой флот Путина и ослабление военно-промышленного комплекса России», — говорится в сообщении.

Под санкции попали 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — военные подразделения, ответственные за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеры энергетических компаний, два высокопоставленных чиновника КНДР. Под санкции также попали российские оборонные предприятия и судоходные компании, связанные с теневым флотом России. В санкционный список попали 52 танкера из третьих стран, которые перевозили российскую нефть. Кроме того, ограничения ввели в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ из-за поставок России товаров двойного назначения.

Совет ЕС также запретил признавать и исполнять в Евросоюзе решения, которые российские суды вынесли по искам, связанным с компаниями ЕС в России. Кроме того, Евросоюз продлил сроки, в которые европейские компании должны вывести свои инвестиции из России, а также усилил правовую защиту центральных депозитариев ЕС.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что Евросоюз впервые ввел «полноценные» санкции (запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских игроков.

Соответствующие правовые акты вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

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