Россию доводят «до красной черты»: заявления Путина
Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение занятых ВСУ территорий России является «святой обязанностью» российских вооруженных сил. Он также обратился к спецслужбам и призвал «покарать преступников».
«Святая обязанность вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников», — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.
Он также заявил, что повышение оборонных расходов имеет свой предел. Сейчас, по словам Путина, траты на повышение обороноспособности выросли до 6,3%: «Раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем». Чтобы была возможность развивать и другие сферы: экономику, науку, образование, здравоохранение, сказал президент РФ.
Кроме того, Путин утверждает, что в 2024 году российскими военными было захвачено 189 населенных пунктов в Украине. Министр обороны Андрей Белоусов, принимавший участие в коллегии, добавил, что с начала войны якобы захвачено 4,5 тысячи квадратных километров украинской территории.
Путин не назвал числа погибших российских военных, но объявил на коллегии минуту молчания. Президент РФ также утверждает, что в этом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступает на военную службу по контракту. Путин напомнил, что штатная численность российских вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих. Российский президент также потребовал наращивать производство беспилотников.
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Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.
По его словам, Запад доводит Россию «до красной черты», а после ответа со стороны Москвы пугает свое население «тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой».
Глава российского государства утверждает, что США продолжают навязывать мировому сообществу правила, которые постоянно меняют так, как это им удобно: «Для США есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает... А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания».
По словам Путина, численность американских военных в Европе превысила 100 тыс. человек. Страны НАТО также увеличивают военные расходы и формируют ударные группировки войск вблизи российских границ, отметил он. «С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности», — заявил президент РФ.
Выступая на коллегии Минобороны, Путин заявил, что Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности, если США приступят к развертыванию таких систем. Он поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах страны уже составила 95%. Он назвал их «одним из ключевых инструментов стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России» и поручил работать над созданием новых систем и комплексов сил сдерживания.
Президент РФ подчеркнул необходимость достижения целей «спецоперации» в Украине и заявил «еще раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания».
Что касается серийного выпуска ракетных комплексов «Орешник», то Путин заявил, что «в ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников».