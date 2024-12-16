Россию доводят «до красной черты»: заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение занятых ВСУ территорий России является «святой обязанностью» российских вооруженных сил. Он также обратился к спецслужбам и призвал «покарать преступников».

«Святая обязанность вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников», — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.

Он также заявил, что повышение оборонных расходов имеет свой предел. Сейчас, по словам Путина, траты на повышение обороноспособности выросли до 6,3%: «Раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем». Чтобы была возможность развивать и другие сферы: экономику, науку, образование, здравоохранение, сказал президент РФ.

Кроме того, Путин утверждает, что в 2024 году российскими военными было захвачено 189 населенных пунктов в Украине. Министр обороны Андрей Белоусов, принимавший участие в коллегии, добавил, что с начала войны якобы захвачено 4,5 тысячи квадратных километров украинской территории.

Путин не назвал числа погибших российских военных, но объявил на коллегии минуту молчания. Президент РФ также утверждает, что в этом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступает на военную службу по контракту. Путин напомнил, что штатная численность российских вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих. Российский президент также потребовал наращивать производство беспилотников.