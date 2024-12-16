«Ситуация непредсказуема»: американцев призывают покинуть Сирию

Администрация США рекомендовала американцам покинуть сирийскую территорию из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, сообщило посольство США в Дамаске.

«Ситуация в сфере безопасности в Сирии остается нестабильной и непредсказуемой из-за вооруженного конфликта и терроризма по всей стране. Граждане США должны покинуть Сирию, если есть такая возможность», - говорится в сообщении.

Американцам, которые не могут уехать из Сирии, рекомендовано подготовиться на случай экстренных ситуаций.