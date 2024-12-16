Россия готовится к войне с НАТО

Российская армия должна быть готова к любым сценариям, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

Он утверждает, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала войны — почти миллион человек.

«В ходе курского наступления ВСУ потеряли около 40 тысяч человек. Россия «освободила» почти 4,5 тыс. кв. км в этом году. Российские военные продвигаются со скоростью около 30 кв. км в сутки», - отметил российский министр.

С его слов, Украина контролирует 25-30% территорий «ДНР», Запорожской и Херсонской областей, а также менее 1% территории «ЛНР».