Мехрибан Алиева поделилась видео с исполнением Эрдоганом «Сары гялин»
15:35 1893
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в соцсети X поделилась видеокадрами, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исполняет песню «Сары гялин».
Турецкий лидер исполнил азербайджанскую народную песню «Сары гялин» в эфире одного из турецких телеканалов.
🇦🇿🇹🇷❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5TpwvXNIuk— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) December 16, 2024
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