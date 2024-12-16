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Мехрибан Алиева поделилась видео с исполнением Эрдоганом «Сары гялин»

15:35 1893

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в соцсети X поделилась видеокадрами, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исполняет песню «Сары гялин».

Турецкий лидер исполнил азербайджанскую народную песню «Сары гялин» в эфире одного из турецких телеканалов.

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