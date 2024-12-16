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Кремль о будущем российских баз в Сирии

15:44 1326

Россия обсуждает судьбу своих военных баз в Сирии с пришедшими к власти после свержения Башара Асада силами, пока окончательных решений нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога», — цитирует его Интерфакс.

Об идущих переговорах сообщали источники Bloomberg, по данным которого Россия «приближается к заключению соглашения» о сохранении присутствия на авиабазе Хмеймим в Латакии и в военно-морском порту Тартус. 14 декабря Reuters со ссылкой на источники написал, что Москва перебросила часть военных на территории Сирии, но не планирует выводить войска с баз. Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что российские военные сосредоточились в Тартусе и Латакии. По словам члена политбюро пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Камаля Лабабиди, в Хмеймим из района Дамаска было выведено не менее 400 российских военных.

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