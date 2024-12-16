Директор Республиканского перинатального центра отказывается брать на себя вину за пожар

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу, связанному с гибелью 7 человек в «Республиканском перинатальном центре» в результате пожара. На скамье подсудимых находились директор Республиканского перинатального центра Мехрибан Аббасгулиева, а также заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и начальник отдела Службы поддержки Эльнур Ахмедли.

Как сообщает haqqin.az, на процессе были зачитаны поступившие в суд обращения двух потерпевших – Эльчина Наджафова и Вагифа Гаджиева. Указанные лица попросили суд прекратить признание их потерпевшими.

Гособвинитель Орхан Самедов счел обращения потерпевших недопустимыми: «Во время предварительного следствия они дали показания и признались, что являются потерпевшими. Сейчас же утверждать, что они не пострадали, нелепо. Могу конкретно сказать, что снятие с них статуса потерпевших будет незаконным».

Адвокат Аббасгулиевой М.Мустафаев в ответ заявил, что принудительное признание кого-либо потерпевшим является неправильным, ходатайство следует удовлетворить: «Человек говорит, что не пострадал. Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, если потерпевший отказывается от своего статуса, закон позволяет отмену. Это что, новелла?»

Судейская коллегия, проведя совещание на месте, заявила, что ходатайства не удовлетворены. Судья отметил, что нецелесообразно выносить решение по этому вопросу до завершения расследования уголовного дела.

Аббасгулиева представила суду видео и фотографии пожара, произошедшего в Перинатальном центре. На данных кадрах видно, как начался пожар и какие действия предпринимал персонал. Другой защитник обвиняемой заявил, что персонал также виновен в возникновении пожара, однако этот вопрос так и не расследовали. Ходатайство было приобщено к делу.

Затем гособвинитель огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинению, Мехрибан Аббасгулиева, будучи директором учреждения, безосновательно удвоила число принимаемых пациентов, что привело к перегрузке электросетей центра. В день происшествия в палате, где лечились 9 новорожденных, оборудование было подключено к запрещенному электрическому кабелю, что вызвало высокое напряжение и пожар. В результате 7 новорожденных погибли от огня и угарного газа. Четверо сотрудников больницы получили легкие травмы.

В результате пожара вышло из строя медицинское оборудование на сумму более 177 тысяч манатов.

Также было добавлено, что в Республиканском перинатальном центре не были предприняты меры по обеспечению пожарной безопасности.

Комментируя обвинительный акт, Аббасгулиева назвала его выдумкой: «Я категорически не считаю себя виновной».

Другие обвиняемые также не признали свою вину.

Судебный процесс продолжится 13 января.