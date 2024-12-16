Хакан Фидан: Союзники не смогли спасти Асада...

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в Сирии после 13-14 лет страданий начался новый период. Фидан напомнил, что протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 км: «…Когда начался этот тревожный период в Сирии, сирийская оппозиция на севере положилась на Турцию, миллионы перемещенных беженцев посчитали Турцию своей родиной…»

Глава дипведомства сказал, что сирийской оппозиции было очень важно найти опору в Турции, и в Анкаре приложили огромные усилия к тому, чтобы она смогла найти конструктивное решение проблемы. По его словам, очень важным в этом отношении был Астанинский процесс, но представители режима Асада каждый раз под разными предлогами отказывались от переговоров: «Он (Асад) либо должен был делиться властью со своим народом, заключить мир со своим народом, либо же делиться властью с гегемонами и силами, пришедшими извне, с силами, которые «защищали» его от его же народа», - сказал Фидан, обратив внимание на то, что режим Асада предпочел делиться этой силой с союзниками, включая Иран.

Турецкий министр заметил, что на этот раз союзники не смогли прийти к нужному результату, поскольку у каждой страны были разные интересы, и после определенного момента, когда Асаду не удалось ни заключить мир со своим народом, ни вернуть миллионы людей, ни предоставить базовые услуги людям, уже находившимся в Сирии, а экономическая ситуация ухудшилась, система рухнула сама по себе.

«…После начала операции ХТШ и другими оппозиционными группами мы приложили интенсивные усилия, чтобы она была проведена наиболее бескровным, беспроблемным, незатратным способом, но мы не объединялись до этого с какой-либо страной либо группой…» - заявил Фидан.

Министр cообщил, что Турция, РФ и Иран проводят очень интенсивные и регулярные встречи по Сирии, чтобы обеспечить устойчивость прекращения огня на местах и решить существующие проблемы: «Турецкая сторона всегда озвучивает интересы сирийской оппозиции за столом переговоров».

По словам дипломата, Турцию с РФ и Ираном связывают отношения, основанные на исключительном взаимоуважении, стороны хорошо осведомлены о позиции друг друга: «Когда процесс начался, мы провели с ними переговоры. Нет смысла повторять один и тот же сценарий 2006, 2016, 2015 годов. Вы пришли на помощь режиму Башару Асаду, помогли ему отразить силы оппозиции, но, к сожалению, сегодня мы столкнулись с подобной ситуацией, потому что тот не смог показать никаких успехов в оказании услуг своему народу, восстановлении системы и примирении со своим народом».

Министр назвал ложными утверждения о том, что сотрудничество Анкары с рядом структур позволило Асаду покинуть Сирию. Турция не сыграла какой-либо роли в этом процессе, заявил Фидан. «Сами россияне заявили, что организовали и провели эту работу. Мы не сыграли никакой роли в этом вопросе», - сказал министр.

Хакан Фидан также коснулся политики Анкары в отношении Сирии. Эта политика на протяжении 13 лет имела несколько направлений, и самым важным из них было предотвращение потока беженцев в Турцию из-за режима Асада, который демонстрировал непримиримость к оппозиции, подчеркнул глава дипломатии. Фидан заявил, что именно поэтому Турция работала с элементами оппозиции, контролирующими передовые линии фронта: «Особенно это Сирийская национальная армия, Национальный фронт спасения, с которыми Турция непосредственно работала».

«На наш взгляд, приоритетом номер один для ХТШ и других элементов сейчас является не повторять ошибок Башара Асада, а принять народ и принести ему процветание и стабильность, которых он заслуживает. Мы должны помочь им сделать это, и они тоже не должны допускать ошибок», - подчеркнул турецкий министр.

На вопрос, знаком ли он с лидером ХТШ, министр напомнил, что ранее на протяжении 13 лет возглавлял MİT Турции и за все время работы посвятил много усилий урегулированию сирийского кризиса. Будучи уже главой турецкого МИД, по словам Фидана, он также постоянно поддерживал контакты с международными игроками по этой теме.

Фидан вновь подчеркнул, что Турция выступает против идеи доминирования, против идеи империализма: «Кто-то пытается управлять другими странами региона через прокси-силы, кто-то пытается делать что-то еще, передавая… денежные средства, третьи пытаются защитить свои интересы...»

«Полагаю, в новом периоде Иран извлечет уроки из прошлого. Нам необходимо оказать Ирану конструктивное содействие. Нам необходимо помочь новым властям Сирии, доведя до их сведения свою позицию», - добавил министр.