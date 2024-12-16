Суд увеличил срок полковнику Гурбанову

В Бакинском апелляционном суде рассмотрены протест и апелляционные жалобы, поданные против бывшего главы Управления материально-технического обеспечения Минобороны полковника Маликмамеда Гурбанова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Мехрибан Гараевой было объявлено решение. Протест гособвинителя был частично обеспечен. Приговор Гурбанову увеличен с 4 лет до 6 лет и 6 месяцев. В остальной части приговор остался без изменений.

Маликмамед Гурбанов в 2015-2019 годы занимал должность начальника Управления материально-технического обеспечения Минобороны. В 2019 году был уволен в запас. В 2021 году Гурбанова задержали сотрудники Службы государственной безопасности. Ему предъявили обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) Уголовного кодекса.