Торжественное заседание по случаю 19-й годовщины создания МЧС Азербайджана

16 декабря 2024 года в административном здании Министерства состоялось торжественное заседание по случаю 19-летия образования МЧС Азербайджана и профессионального праздника его сотрудников.

Сначала под руководством главы МЧС Кямаледдина Гейдарова коллектив министерства посетил Аллею почетного захоронения, отдал дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венки и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле. Затем коллектив МЧС посетил Аллею шехидов, почтил память героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам. Встреча, состоявшаяся в административном здании МЧС, началась с исполнения государственного гимна.

Выступая на встрече, Гейдаров подчеркнул, что завершающийся 2024 год отмечен развитием Азербайджана во всех сферах, достижением новых и исторических достижений. Министр сообщил, что возглавляемое им ведомство успешно справилось с возложенными на него задачами в соответствии с задачами и деятельностью главы страны в этом году. В этом контексте он сообщил, что соответствующие вопросы безопасности, связанные с COP29, обеспечиваются министерством на высоком уровне. Он отметил, что с первого дня были мобилизованы все силы министерства и проведена пожарная, техническая и противопожарная охрана объектов, в том числе помещений для проведения мероприятий, гостиниц, объектов общественного питания, мест скопления людей, центров отдыха и торговых центров, объектов инфраструктуры и стратегического назначения, а также зданий и сооружений, расположенных вокруг этих объектов, проведены проверки и наблюдения в области строительства и радиационной безопасности, приняты соответствующие меры. Кроме того, на этих объектах были проведены многочисленные учения с привлечением сил и средств министерства, проведена обширная разъяснительная работа по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.