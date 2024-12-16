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Торжественное заседание по случаю 19-й годовщины создания МЧС Азербайджана

ФОТО; ВИДЕО
16:32 251

16 декабря 2024 года в административном здании Министерства состоялось торжественное заседание по случаю 19-летия образования МЧС Азербайджана и профессионального праздника его сотрудников.

Сначала под руководством главы МЧС Кямаледдина Гейдарова коллектив министерства посетил Аллею почетного захоронения, отдал дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венки и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Затем коллектив МЧС посетил Аллею шехидов, почтил память героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам.

Встреча, состоявшаяся в административном здании МЧС, началась с исполнения государственного гимна.

Выступая на встрече, Гейдаров подчеркнул, что завершающийся 2024 год отмечен развитием Азербайджана во всех сферах, достижением новых и исторических достижений.

Министр сообщил, что возглавляемое им ведомство успешно справилось с возложенными на него задачами в соответствии с задачами и деятельностью главы страны в этом году.

В этом контексте он сообщил, что соответствующие вопросы безопасности, связанные с COP29, обеспечиваются министерством на высоком уровне. Он отметил, что с первого дня были мобилизованы все силы министерства и проведена пожарная, техническая и противопожарная охрана объектов, в том числе помещений для проведения мероприятий, гостиниц, объектов общественного питания, мест скопления людей, центров отдыха и торговых центров, объектов инфраструктуры и стратегического назначения, а также зданий и сооружений, расположенных вокруг этих объектов, проведены проверки и наблюдения в области строительства и радиационной безопасности, приняты соответствующие меры.

Кроме того, на этих объектах были проведены многочисленные учения с привлечением сил и средств министерства, проведена обширная разъяснительная работа по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Также накануне мероприятия и в дни его проведения в целях обеспечения быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации силы и средства министерства были полностью подготовлены и работали в усиленном рабочем режиме. Помимо вышеперечисленного, министерством приняты соответствующие меры по улучшению экологического состояния Бакинской бухты.

Министр сообщил, что МЧС продолжает соответствующие мероприятия в сфере обеспечения безопасности населения и территорий на освобожденных территориях. Было отмечено, что работы по разминированию освобожденных территорий проводятся сотрудниками министерства беспрерывно.

Благодаря вниманию и заботе главы государства, подчеркнул Гейдаров, работы по разминированию продолжаются быстрыми темпами с применением самых современных роботов-разминировщиков и других средств. Кроме того, на освобожденных от оккупации территориях соответствующими учреждениями министерства осуществляется постоянный контроль пожарной безопасности и обеспечивается оперативное тушение пожаров.

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