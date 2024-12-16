Евросоюз вступил в контакт с новыми властями Сирии

Согласно сообщению, верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в понедельник, 16 декабря, заявила на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, что посол ЕС, отвечающий за Сирию, - немецкий дипломат Михаэль Онмахт – посетит Дамаск в течение дня. Во время гражданской войны в Сирии он находился в столице Ливана Бейруте.

По словам Каллас, Евросоюз не может допустить «вакуума» в Сирии, и потому она намерена проконсультироваться с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС о том, как и на каком уровне Европа может взаимодействовать с новыми властями в Сирии.

Главы МИД стран ЕС подчеркнули, что Брюссель ожидает от нового сирийского руководства защиты меньшинств, таких как курды и христиане. Кроме того, ЕС желает обратить внимание на угрозы, связанные с оставшимися в Сирии двумя российскими военными базами, отметил высокопоставленный представитель Евросоюза.

До сих пор ЕС не поддерживал контактов с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), свергнувшей Асада в начале декабря. ЕС так же, как и ООН, объявил ХТШ «террористической организацией» и ввел санкции против нее. После свержения Асада ХТШ назначила Мухаммеда аль-Башира главой переходного правительства и, по словам дипломатов, выступает с более умеренных позиций.