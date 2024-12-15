Асад рассказал, как сбежал из Сирии

Асад утверждает, что ни разу за время гражданской войны и последующих событий не рассматривал возможность ухода в отставку и прошения убежища. По его словам, он оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря — когда к столице подходили вооруженные группировки — и покинул Сирию только вечером того же дня.

В заявлении Башара Асада, распространенном в соцсетях его канцелярии, говорится, что из Дамаска он сначала направился на российскую авиабазу Хмеймим, где узнал о захвате повстанцами столицы. Оставаться президентом в стране, захваченной «террористами», он посчитал бессмысленным.

По словам Асада, в Латакию он поехал «для координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями». Когда Асад приехал на базу в Латакию, «стало ясно, что наши силы полностью отведены со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали», а «обстановка продолжала ухудшаться». Экс-президент Сирии подчеркнул, что тогда Москва предложила организовать немедленную эвакуацию в Россию. «Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов», — утверждает Асад.

При этом бывший президент уверяет, что во время этих событий «ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища».

Асад в заявлении сказал, что во время наступления повстанцев «терроризм распространился по всей Сирии и в конечном счете достиг Дамаска вечером в субботу, 7-го». После этого возникли «вопросы о судьбе и местонахождении президента», которые появились «на фоне потока дезинформации и рассказов, далеких от истины».

Заявление президента должно было быть опубликовано еще раньше, добавил он. Но «сложившиеся на тот момент обстоятельства, включая полное отключение связи по соображениям безопасности, привели к задержке публикации данного заявления».