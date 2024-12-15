Кадыров предложил отправить в Сирию чеченских силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запустить процедуру исключения из российского списка террористических организаций группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая сыграла основную роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

По его словам, это нужно России для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии. «Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он заявил, что Москве и оппозиционным силам, пришедшим к власти в Дамаске, необходимо организовать «контактную группу, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы».

Среди прочего Кадыров предложил отправить в Сирию чеченских полицейских для патрулирования улиц совместно с местными правоохранительными органами. «Любое присутствие России в Сирии будет преследовать цели стабильности и безопасности народа», — добавил он.