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Внеочередное общее собрание акционеров Банка АВВ

17:42 818

13 декабря в заочной форме прошло внеочередное общее собрание акционеров Банка АВВ. На собрании было объявлено об увеличении уставного капитала Банка ABB до 1 281 271 392.54 маната за счет средств, привлеченных через массовую эмиссию акций.

Устав Банка был обновлен и утвержден в новой редакции. Также принято положительное решение о создании инновационной дочерней компании.

Собрание стало первым общим собранием акционеров Банка ABB после массовой эмиссии акций Банка. В настоящее время, после эмиссии акций, Банк ABB насчитывает более 35 тысяч акционеров.

Впервые в Азербайджане акционеры Банка АВВ смогли принять участие в голосовании по вопросам повестки дня в электронном формате. Этот подход упрощает проведение собраний на дистанции, обеспечивает оперативное информирование акционеров и минимизирует использование бумажных носителей.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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