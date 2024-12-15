За последние шесть месяцев на «Женскую горячую линию» поступило около 600 обращений

С июня по ноябрь 2024 года на «Женскую горячую линию» поступило 586 обращений по различным вопросам. Среди них 256 обращений были связаны с юридической поддержкой, 191 звонок затрагивал вопросы, касающиеся развода, 59 - случаев домашнего насилия, 46 - социально-материального благополучия, 21 был связан с предоставлением убежища и 13 - с обеспечением права на медицинскую помощь.

Служба, созданная по инициативе Azercell, оказывает всестороннюю поддержку женщинам и девушкам, находящимся в трудных жизненных условиях.

Отметим, что все запросы направляются в соответствующие инстанции в зависимости от их характера. Женщинам предоставляются юридические консультации и оказывается первичная психологическая поддержка, а при необходимости - помощь при размещении в приютах и содействие в оформлении охранных ордеров. Гарантируется полная конфиденциальность: информация передаётся в компетентные органы только с согласия обратившихся.

Проект «Женская горячая линия», созданный по инициативе и при поддержке Azercell и реализуемый Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», направлен на поддержку женщин и девушек, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях.

С целью обеспечения доступности сервиса профессиональные сотрудники «Женской горячей линии» оказывают круглосуточную поддержку по короткому номеру 116111, а также через социальные сети Facebook и Instagram.