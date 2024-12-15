Евросоюз ставит новым властям Сирии условие по снятию санкций: вывод российских войск

Евросоюз считает предварительным условием для снятия санкций с Сирии вывод российских военных из страны, заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что группировка "Хайят Тахрир Аш-Шам" (ХТШ), свергшая режим Башара Асада в Сирии, должна воздерживаться от договоренностей с РФ о сохранении ее военных баз.

Ранее сообщалось, что Россия близка к соглашению с новым правительством Сирии о сохранении своих ключевых баз - в Тартусе и Хмеймиме. США и ЕС продолжают переговоры с ХТШ, но предупреждают о возможной международной изоляции группировки.