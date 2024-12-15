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Норвегия выделит сотни миллионов на укрепление украинского флота

18:29 530

Норвегия выделит $242 млн на укрепление украинского флота.

Как сообщал премьер-министр страны Йонас Гар Стере, 2,7 млрд норвежских крон направят на оказание помощи украинскому флоту для сдерживания российских ВМС в Черном море.

Министр добавил, что Украине сейчас необходимо защитить население и инфраструктуру, а также экспорт зерна и других продуктов по морю от атак Черноморского флота РФ.

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