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Турки выдворили иранскую армию
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Турки выдворили иранскую армию

Россия собирается выиграть в 2025-м

19:11 597

В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне и целей, озвученных Путиным в июне. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Армия России ставит своей целью на 2025 году освобождение всей территории четырех регионов. В настоящее время российские военные продвигаются со скоростью около 30 квадратных километров в день», отметил он.

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Директор Республиканского перинатального центра отказывается брать на себя вину за пожар
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12:20 8654
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14:24 2964
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