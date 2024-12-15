Россия собирается выиграть в 2025-м

В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне и целей, озвученных Путиным в июне. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Армия России ставит своей целью на 2025 году освобождение всей территории четырех регионов. В настоящее время российские военные продвигаются со скоростью около 30 квадратных километров в день», отметил он.