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Посол США ответил на критику: Если бы не мы, то сейчас многое в Азербайджане было бы невозможным

19:37 3426

В воскресенье посол США в Азербайджане Марк Либби выступил на заседании Американской Торговой палаты (AmCham), где высоко оценил сотрудничество между двумя странами за годы независимости Азербайджана и отметил их большой потенциал в будущем.

Дипломат заявил, что, несмотря на успехи в американо-азербайджанском сотрудничестве, в Баку звучат и голоса критики в адрес Вашингтона. Он опроверг обвинения в недружественном отношении Вашингтона к Баку.

«Против США было выдвинуто множество обвинений в бессмысленных заговорах якобы с целью причинения вреда Азербайджану. В ответ на такую дезинформацию я хотел бы не только отметить успехи прошлого года, но и напомнить всем о силе нашего партнерства за последние несколько десятилетий. В этом году мы отметили 30-летие «Контракта века». Это знаменательное событие напомнило нам о том, как инициатива руководства Азербайджана вместе с инвестициями и политической поддержкой США изменила ход истории. Соглашения и созданная в то время инфраструктура сделали Азербайджан ключевым и надежным вкладчиком в глобальную энергетическую безопасность. Без преувеличения можно сказать, что без американо-азербайджанского партнерства, которое лежит в основе «Контракта века», все это было бы невозможно», - отметил посол.

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