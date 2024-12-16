Лучший результат в карьере Дадаша Дадашбейли: "Теперь я хочу золото чемпионата мира"

Медалиста в весовой категории до 109 кг с почестями встречали в бакинском аэропорту.

«Я занимаюсь тяжелой атлетикой уже 10 лет, и это было самое тяжелое соревнование в моей карьере, - говорит Дадаш Дадашбейли. - Я очень рад, что добился такого успеха. Поверьте, я не могу выразить свои чувства словами. Хочу поблагодарить руководство Федерации тяжелой атлетики, а также руководство МВД, которые поддерживали меня на пути к этому успеху. Это не только моя заслуга. Здесь результат отличной работы Федерации и тренеров. Конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Моя следующая цель — превратить это серебро в золото».

«Это большой успех для азербайджанского спорта, - говорит вице-президент Федерации Фирдовси Умудов. - Серебряную медаль на чемпионатах мира мы в последний раз завоевывали в 2001 году. Я верю, что наши тренеры и спортсмены теперь будут работать с еще большим энтузиазмом. Я хотел бы поблагодарить личного тренера Дадаша Дадашбейли Шамси Сафарли, который не жалеет сил для подготовки таких спортсменов. Как мы знаем, Дадаш перенес тяжелую операцию и не тренировался два месяца. Мы рады, что он прошел процесс восстановления за два месяца, показал характер и добился успеха. Впереди нас ждут чемпионат Европы и другие большие соревнования. Цель – Олимпийские игры. У нашей Федерации большие цели.