Лучший результат в карьере Дадаша Дадашбейли: "Теперь я хочу золото чемпионата мира"
Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли, добившийся самого высокого результата в своей карьере - серебра чемпионата мира, вернулся из Бахрейна в Баку.
Медалиста в весовой категории до 109 кг с почестями встречали в бакинском аэропорту.
«Я занимаюсь тяжелой атлетикой уже 10 лет, и это было самое тяжелое соревнование в моей карьере, - говорит Дадаш Дадашбейли. - Я очень рад, что добился такого успеха. Поверьте, я не могу выразить свои чувства словами. Хочу поблагодарить руководство Федерации тяжелой атлетики, а также руководство МВД, которые поддерживали меня на пути к этому успеху. Это не только моя заслуга. Здесь результат отличной работы Федерации и тренеров. Конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Моя следующая цель — превратить это серебро в золото».
«Это большой успех для азербайджанского спорта, - говорит вице-президент Федерации Фирдовси Умудов. - Серебряную медаль на чемпионатах мира мы в последний раз завоевывали в 2001 году. Я верю, что наши тренеры и спортсмены теперь будут работать с еще большим энтузиазмом. Я хотел бы поблагодарить личного тренера Дадаша Дадашбейли Шамси Сафарли, который не жалеет сил для подготовки таких спортсменов. Как мы знаем, Дадаш перенес тяжелую операцию и не тренировался два месяца. Мы рады, что он прошел процесс восстановления за два месяца, показал характер и добился успеха. Впереди нас ждут чемпионат Европы и другие большие соревнования. Цель – Олимпийские игры. У нашей Федерации большие цели.
Напомню, что до старта чемпионата мира на Конгрессе Международной федерации в Бахрейне было принято историческое решение. Одна из пяти академий тяжелой атлетики, которые будут созданы в мире, будет находиться в Азербайджане. Наши тренеры и судьи получат большую пользу от этой академии. Президент страны Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию спорта. Право организовать в Баку работу Международной академии мы получили в том числе и благодаря его поддержке».
"Руководство Федерации сделало все для нашего успеха, - говорит главный тренер сборной Азербайджана Махти Маккаев. - Наша подготовка была организована на высоком уровне. Два спортсмена представляли нашу страну на чемпионате мира. Я остался доволен выступлением Исы Рустамова. У него наблюдается рост. Думаю, на предстоящих соревнованиях он выступит еще лучше. Что касается Дадаша, то он проявил настоящий бойцовский характер. Он собрался и добился достойного результата. Мы ожидаем от него дальнейших успехов".