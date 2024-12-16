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Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

20:00 1617

Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Канцлер ФРГ сам поставил этот вопрос перед парламентом после того, как его коалиция распалась. Внеочередные выборы в Германии запланированы на 23 февраля.

За предложение канцлера проголосовали 207 парламентариев, против — 394, 116 воздержались, как сообщила председатель Бундестага Бэрбель Бас. Как и преполагалось, Шольц не набрал необходимого большинства в 367 голосов.

Теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен в течение 21 дня принять решение, распускать ли Бундестаг, отмечает ВВС. Ранее он говорил, что «стране нужно стабильное большинство и правительство, которое способно действовать», так что ожидается, что Штайнмайер распустит Бундестаг.

Затем в течение 60 дней в Германии пройдут новые выборы.

Согласно опросам, больше всего шансов на победу на досрочных выборах у коалиции христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем: ее поддерживают чуть более 30% избирателей. Мерц, в частности, обещает увеличить военные расходы и закрыть границу для нелегалов. Он также не исключает возможности поставки Украине ракет Taurus — Шольц и его партия выступают против этого.

Второе место, согласно опросам, может получить ультраправая «Альтернатива для Германии». За нее готовы проголосовать около 20% избирателей. Однако другие партии традиционно отказываются работать с «Альтернативой», так что ультраправые вряд ли войдут в новую коалицию.

Социал-демократы, согласно опросам, могут получить около 17% голосов, а «зеленые» — 11%.

Конституция Германии не позволяет Бундестагу распуститься самостоятельно. Так что единственный способ провести досрочные выборы — это вынос вотума недоверия правительству.

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