Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Канцлер ФРГ сам поставил этот вопрос перед парламентом после того, как его коалиция распалась. Внеочередные выборы в Германии запланированы на 23 февраля.
За предложение канцлера проголосовали 207 парламентариев, против — 394, 116 воздержались, как сообщила председатель Бундестага Бэрбель Бас. Как и преполагалось, Шольц не набрал необходимого большинства в 367 голосов.
Теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен в течение 21 дня принять решение, распускать ли Бундестаг, отмечает ВВС. Ранее он говорил, что «стране нужно стабильное большинство и правительство, которое способно действовать», так что ожидается, что Штайнмайер распустит Бундестаг.
Затем в течение 60 дней в Германии пройдут новые выборы.
Согласно опросам, больше всего шансов на победу на досрочных выборах у коалиции христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем: ее поддерживают чуть более 30% избирателей. Мерц, в частности, обещает увеличить военные расходы и закрыть границу для нелегалов. Он также не исключает возможности поставки Украине ракет Taurus — Шольц и его партия выступают против этого.
Второе место, согласно опросам, может получить ультраправая «Альтернатива для Германии». За нее готовы проголосовать около 20% избирателей. Однако другие партии традиционно отказываются работать с «Альтернативой», так что ультраправые вряд ли войдут в новую коалицию.
Социал-демократы, согласно опросам, могут получить около 17% голосов, а «зеленые» — 11%.
Конституция Германии не позволяет Бундестагу распуститься самостоятельно. Так что единственный способ провести досрочные выборы — это вынос вотума недоверия правительству.