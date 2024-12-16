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Турки выдворили иранскую армию

Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

20:21 3496

В Гусарском районе полиция нейтрализовала мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление правоохранителям.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, находившийся в розыске за совершенные преступления Алхас Шыхметов оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции во время задержания.

Отмечается, что 30-летний мужчина был ранее судимым. По факту проводится расследование.

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