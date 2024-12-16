Патрушев и Колокольцев не сдержали смех, когда рассказывалось об "успехах" Шойгу

Помощник президента РФ Николай Патрушев и глава МВД Владимир Колокольцев расплылись в широких улыбках, когда министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за успехи в развитии военного ведомства.

«Хотел бы искренне поблагодарить Сергея Кожугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии вооруженных сил», - заявил Белоусов, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны под председательством Владимира Путина.



