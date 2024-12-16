Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию в Украине
20:59 1200
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже достиг "небольшого прогресса" по урегулированию войны в Украине. Об этом он сказал во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго, во Флориде.
По его словам, он "усердно работает" над прекращением конфликта.
Трамп также добавил, что жертвы у обеих сторон выше, чем заявляется официально, о чем он получает отчеты "каждую неделю".
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