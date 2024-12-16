Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже достиг "небольшого прогресса" по урегулированию войны в Украине. Об этом он сказал во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго, во Флориде.

По его словам, он "усердно работает" над прекращением конфликта.

Трамп также добавил, что жертвы у обеих сторон выше, чем заявляется официально, о чем он получает отчеты "каждую неделю".