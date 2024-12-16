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Журнал «Азербайджанская школа» отметил 100-летний юбилей

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21:21 195

16 декабря состоялось мероприятие по случаю 100-летия научно-теоретического, педагогического журнала «Азербайджанская школа», являющегося академическим изданием Министерства науки и образования.

Целью организации мероприятия является рассказать о роли журнала, издающегося уже 100 лет, в повышении качества обучения и воспитания, пропаганде прогрессивных методов и форм обучения, изучении и распространение передового опыта, представлении идей выдающихся ученых обществу, а также формировании научно-педагогической мысли.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Позже светлая память наших шехидов была почтена минутой молчания.

Сначала со вступительной речью выступила главный редактор журнала «Азербайджанская школа» Арзу Солтан, которая коснулась 100-летней исторической деятельности журнала.

По её словам, исследования, проведенные в сфере образования, показывают, что образование является основой любого успеха в современном мире: " Главная цель журнала «Азербайджанская школа» – донести эти истины до общества и поддержать учителей".

После этого был показан видеоролик про историческую деятельность журнала.

В свою очередь в поздравительной речи министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что журнал «Азербайджанская школа» на протяжении многих лет играет важную роль в развитии азербайджанского образования, и что журнал, помимо освещения процессов, инноваций и проблем в сфере образования, также выполнил свою просветительскую миссию.

Отметив, что успех журнала «Азербайджанская школа» также связан с его историческими корнями, министр поздравил коллектив журнала и пожелал успехов.

Далее было зачитано поздравительное письмо Нобелевского лауреата, профессора, члена редакционной коллегии журнала Азиза Санджара.

Другие гости, выступившие на мероприятии, также рассказали о ценном вкладе журнала «Азербайджанская школа» в просвещение учителей.

После выступлений группе сотрудников журнала были вручены «Почетная грамота» и «Благодарность» от Министерства науки и образования по случаю 100-летия.

После официальной части открытия мероприятия была организована панельная дискуссия на тему «Значение научно-педагогических публикаций, практических подходов и опыта».

В дискуссии, модератором которой стала главный редактор журнала, приняли участие заместитель директора Института образования, доктор педагогических наук, член редколлегии журнала Ильхам Джавадов, декан Университета «АДА», член редакционного совета журнала Ульвия Микаилова, доктор философии по педагогике, проректор Сумгаитского государственного университета, член редакционного совета журнала Кенюль Абаслы и сотрудница Комплекса современного образования имени Гейдара Алиева, выпускница Госпрограммы Бата Натаван Годжаева.

Участвовавшие в панельной дискуссии ученые и докторанты, выпускники Государственной программы по образовательным специальностям высказали свои предложения по повышению научного потенциала в Азербайджане.

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