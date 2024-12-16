Трамп восхищается турецкой армией и Эрдоганом

Трамп назвал Турцию «главной силой» на Ближнем Востоке и похвалил Эрдогана за создание «сильной и мощной армии».

«Турция является главной силой, и с Эрдоганом у меня сложились отличные отношения, — заявил Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго. — У него серьезные военные силы, которые не истощены войной. Он создал очень сильную и мощную армию».

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о выводе американских войск из северо-восточной Сирии, но высоко оценил Турцию и ее лидера. «Турция — очень умная страна, а Эрдоган - очень умный и жесткий парень», — заявил избранный президент США.

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За свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Но никто не знает, кто поддерживает другую сторону нового правительства в Сирии, а я знаю. Это Турция. Ясно? Турция стоит за этим. Президент Турции Тайип Эрдоган — очень умный человек», — отметил Трамп.

В понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече.