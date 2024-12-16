USD 1.7000
EUR 1.7878
RUB 1.6505
Подписаться на уведомления
Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Трамп восхищается турецкой армией и Эрдоганом

обновлено
16 декабря 2024, 23:24 4995

Трамп назвал Турцию «главной силой» на Ближнем Востоке и похвалил Эрдогана за создание «сильной и мощной армии».

«Турция является главной силой, и с Эрдоганом у меня сложились отличные отношения, — заявил Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго. — У него серьезные военные силы, которые не истощены войной. Он создал очень сильную и мощную армию».

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о выводе американских войск из северо-восточной Сирии, но высоко оценил Турцию и ее лидера. «Турция — очень умная страна, а Эрдоган - очень умный и жесткий парень», — заявил избранный президент США.

*** 21:32

За свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Но никто не знает, кто поддерживает другую сторону нового правительства в Сирии, а я знаю. Это Турция. Ясно? Турция стоит за этим. Президент Турции Тайип Эрдоган — очень умный человек», — отметил Трамп.

В понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече.

Бакинский суд не сжалился над Гюго
Бакинский суд не сжалился над Гюго
16 декабря 2024, 23:21 1169
"Ни закон, ни церковь": что связывает Пашиняна с журналисткой Акопян
"Ни закон, ни церковь": что связывает Пашиняна с журналисткой Акопян
16 декабря 2024, 22:03 2533
Стрельба в христианской школе в США: есть погибшие и раненые
Стрельба в христианской школе в США: есть погибшие и раненые видео
16 декабря 2024, 22:34 1446
Трамп предупредил Зеленского: Готовься!
Трамп предупредил Зеленского: Готовься!
16 декабря 2024, 21:57 3953
Экстремистская группа планировала захват таможни в Азербайджане
Экстремистская группа планировала захват таможни в Азербайджане новость дополнена
16 декабря 2024, 12:20 10971
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию в Украине
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию в Украине
16 декабря 2024, 20:59 2715
Турецкое преимущество станет и российским
Турецкое преимущество станет и российским взгляд из Москвы
16 декабря 2024, 10:10 7743
Патрушев и Колокольцев не сдержали смех, когда рассказывалось об "успехах" Шойгу
Патрушев и Колокольцев не сдержали смех, когда рассказывалось об "успехах" Шойгу видео
16 декабря 2024, 20:46 5575
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
16 декабря 2024, 20:00 2395
Посол США ответил на критику: Если бы не мы, то сейчас многое в Азербайджане было бы невозможным
Посол США ответил на критику: Если бы не мы, то сейчас многое в Азербайджане было бы невозможным
16 декабря 2024, 19:37 5229
Россия собирается выиграть в 2025-м
Россия собирается выиграть в 2025-м
16 декабря 2024, 19:11 3276

ЭТО ВАЖНО

Бакинский суд не сжалился над Гюго
Бакинский суд не сжалился над Гюго
16 декабря 2024, 23:21 1169
"Ни закон, ни церковь": что связывает Пашиняна с журналисткой Акопян
"Ни закон, ни церковь": что связывает Пашиняна с журналисткой Акопян
16 декабря 2024, 22:03 2533
Стрельба в христианской школе в США: есть погибшие и раненые
Стрельба в христианской школе в США: есть погибшие и раненые видео
16 декабря 2024, 22:34 1446
Трамп предупредил Зеленского: Готовься!
Трамп предупредил Зеленского: Готовься!
16 декабря 2024, 21:57 3953
Экстремистская группа планировала захват таможни в Азербайджане
Экстремистская группа планировала захват таможни в Азербайджане новость дополнена
16 декабря 2024, 12:20 10971
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию в Украине
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию в Украине
16 декабря 2024, 20:59 2715
Турецкое преимущество станет и российским
Турецкое преимущество станет и российским взгляд из Москвы
16 декабря 2024, 10:10 7743
Патрушев и Колокольцев не сдержали смех, когда рассказывалось об "успехах" Шойгу
Патрушев и Колокольцев не сдержали смех, когда рассказывалось об "успехах" Шойгу видео
16 декабря 2024, 20:46 5575
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
16 декабря 2024, 20:00 2395
Посол США ответил на критику: Если бы не мы, то сейчас многое в Азербайджане было бы невозможным
Посол США ответил на критику: Если бы не мы, то сейчас многое в Азербайджане было бы невозможным
16 декабря 2024, 19:37 5229
Россия собирается выиграть в 2025-м
Россия собирается выиграть в 2025-м
16 декабря 2024, 19:11 3276
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться