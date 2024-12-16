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Стрельба в христианской школе в США: есть погибшие и раненые

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16 декабря 2024, 22:34 1448

В христианской школе города Мэдисон в американском Висконсине произошла стрельба.

Поступают сообщения о множестве раненых, жителей просят избегать посещения района, где находится школа, сообщает CBS News.

Местные службы экстренной помощи сообщают, что пострадали до 12 человек. По информации Daily Mail, погибли два человека. Предварительно, стрелок ликвидирован.

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