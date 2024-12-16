"Ни закон, ни церковь": что связывает Пашиняна с журналисткой Акопян
16 декабря 2024, 22:03 2535
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о законности отношений с Анной Акопян.
"Де-юре мы не женаты", - заявил Никол Пашинян о своем браке с Анной Акопян.
Он отметил, что их брак не закреплен ни через ЗАГС, ни через церковь: "Но с другой стороны, я думаю, что наши отношения закрепляют дети, и смотря на вопрос с юридической стороны, Анна уже несколько лет подряд заполняет декларацию как жена премьер-министра".
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