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Канаду трясет на фоне заявлений Трампа

16 декабря 2024, 23:00 1398

Вице-премьер Канады уходит в отставку из-за роста напряженности в отношениях с Трюдо на фоне пошлин Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Ранее она рассказывала, что победа Украины «даст сильнейший толчок экономике Запада».

«Фриланд заявила о том, что покидает должность, всего за несколько часов до того, как она должна была опубликовать первый экономический план страны в преддверии смены администрации в Вашингтоне», - пишет издание.

По словам Христи Фриланд, Канада сегодня «сталкивается с серьезным испытанием», так как приходящая администрация в США проводит политику «агрессивного экономического национализма, включая угрозу пошлин в размере 25%».

Фриланд заявляет, что ее следующими шагами будет продолжение работы в качестве либерального депутата.

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