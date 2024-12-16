Бакинский суд не сжалился над Гюго

В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по делу гражданина Франции Клерка Тьего Гюго, который тайно проник в депо бакинского метро и раскрасил несколько вагонов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли выступил обвиняемый, который сообщил, что направил президенту Азербайджана письмо с просьбой о помиловании: «Я направил письмо с просьбой о помиловании президенту Азербайджана, а также президенту Франции. Я осознаю свою вину, прошу суд помиловать меня или, как и в случае с моими товарищами, заменить приговор штрафом».

Затем выступил представитель потерпевшей стороны Бабек Исмаилов, который потребовал не удовлетворять апелляцию. Он назвал действия обвиняемых «продуманными и заранее спланированными»: «Будь у них (обвиняемых) хорошие намерения, они бы вошли в метро через вход. Проникать (в метро) в неположенном месте, перелезая через забор - нарушение в любой стране мира. К тому же на предварительном следствии они признались, что все это (преступление) было запланированным актом».

Затем выступил гособвинитель, который также потребовал не удовлетворять апелляцию: «Это не первый проступок обвиняемого. На родине он не раз привлекался к ответственности за подобные деяния. Суд первой инстанции назначил минимальное наказание. Предлагаю не удовлетворять апелляцию».

Суд, учтя все вышеприведенные доводы, не удовлетворил апелляцию, оставив в силе приговор суда первой инстанции.