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Раис Татарстана в Баку

16 декабря 2024, 23:48 472

Раис Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов 16 декабря прибыл с рабочим визитом в Баку.

Как передает пресс-служба главы республики, визит осуществляется по приглашению азербайджанской стороны.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Рустама Минниханова встретил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

В программе Рустама Минниханова - посещение ряда предприятий, а также официальные встречи и деловые переговоры.

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